В Кении при поддержке Азербайджана открылся Центр молодежного лидерства и инноваций

При поддержке Азербайджанского агентства помощи международному развитию (AIDA) в столице Кении Найроби начал деятельность Центр молодежного лидерства и инноваций.

Об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Кении.

Центр направлен на повышение навыков молодежи и их роли в обществе, развитие лидерских качеств, повышение потенциала для построения успешной карьеры.

В церемонии открытия центра приняли участие инициатор проекта, основатель общественного объединение "Международная молодежная сеть", дочь президента Кении Шарлин Руто, директор AIDA Эльмеддин Мехтиев, посол Азербайджана в Кении Султан Гаджиев, а также общественные деятели и представители молодежи.

На мероприятии отмечено, что, помимо проектов, реализуемых по линии AIDA, Азербайджан также оказал техническую помощь средней школе в Найроби и неонатальным отделениям нескольких больниц страны в рамках проекта Фонда Гейдара Алиева "Развитие образования и культуры в странах Африки".

В ходе визита азербайджанская делегация провела ряд двусторонних встреч и обсудила возможности дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в гуманитарной.

