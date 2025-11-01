Турция готова принять четвертый раунд переговоров между Россией и Украиной

Турция готова принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между РФ и Украиной, заявил в субботу турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

"Три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбулепривели к ощутимым результатам, в том числе к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами. Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса в Украине. Вновь заявляем о готовности принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле", - сказал министр на форуме TRT World Forum.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала Украине тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.