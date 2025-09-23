Токаев и Зеленский встретились впервые с 2019 года и обсудили российско-украинскую войну

Президенты Казахстана и Украины Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский встретились на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и обсудили несколько тем, в том числе российско-украинскую войну и пути решения данного конфликта.

Как рассказали в пресс-службе казахстанского лидера, Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в его стране, а Токаев, высказываясь о сложившейся ситуации, подчеркнул, что «в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта».

В личном Telegram-канале украинский лидер подтвердил, что встретился со своим казахстанским коллегой, и сообщил, что детально обсудил с ним усилия Украины, США и Европы по урегулированию конфликта.

Также во время встречи речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве и заинтересованности компаний Казахстана в восстановлении Украины.

«Сейчас ключевая задача — достижение справедливого и длительного мира, с надежными гарантиями безопасности. (…) Спасибо Казахстану за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - написал Зеленский.

Основными гарантиями безопасности украинский лидер ранее называл сохранение нынешней численности Вооруженных сил Украины, обеспечение финансирования военнослужащих и договоренность с партнерами об их готовности поддержать Киев.

Последний раз президенты Украины и Казахстана встречались в 2019 году.

В прошлом месяце, когда Украина праздновала День независимости, поздравление президента Казахстана в адрес Зеленского по этому случаю вызвало общественный резонанс. Токаев стал одним из немногих лидеров, поздравивших страну и лично обратившихся к украинскому главе.