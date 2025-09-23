Для делегации из Ирана на Генассамблее ООН ввели ограничения

США ввели ограничения для иранской делегации, которая прибыла на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба американского Госдепартамента.

В частности, передвижения иранской делегации ограничили районами, необходимыми для проезда к штаб-квартире ООН. Также иранцам запретили посещать оптовые магазины и приобретать товары класса люкс.

«Мы не допустим, чтобы духовные элиты иранского режима устраивали шопинг-тур в Нью-Йорке, в то время как иранский народ страдает от нищеты, разрушенной инфраструктуры и острой нехватки воды и электричества», - заявил госсекретарь Марко Рубио

По его словам, безопасность американцев остается главным приоритетом. Он настоял на недопустимости того, чтобы иранцы использовали участие в мероприятии для свободного передвижения по городу и продвижения террористической повестки.

«Запретив представителям иранского режима использовать дипломатические поездки для приобретения товаров, недоступных простым иранцам, мы посылаем четкий сигнал: когда США заявляют о поддержке народа Ирана - мы говорим это всерьез», - добавил Рубио.

Источник: MigNews