Суд вынес приговор тренеру, обвиняемому в убийстве 7-летнего мальчика

В Верховном суде завершилось судебное заседание по кассационной жалобе на решение в отношении спортсмена Мехмана Халилова, обвиняемого в убийстве семилетнего ребёнка во время тренировки в Сумгайыте.

1news.az со ссылкой на Pravda.az сообщает, что на процессе под председательством судьи Рашада Абдулова было объявлено решение.

Согласно решению, кассационная жалоба не была удовлетворена.

Согласно обвинению, 29 апреля 2023 года в прокуратуру города Сумгайыт поступила информация о смерти Фарида Бакарова, 2016 года рождения, в Городской детской больнице Сумгайыта. В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения, что Мехман Халилов, 1994 года рождения, нанёс Фариду Бакарову травмы во время тренировки по самбо в одной из школ на территории города Сумгайыт, в результате чего последний скончался. По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Мехман Халилов был задержан в качестве подозреваемого.

Отметим, что Сумгайытский городской суд избрал в отношении Мехмана Халилова меру пресечения в виде ареста на четыре месяца. При рассмотрении представления Мехман Халилов заявил, что не считает себя виновным и не несёт ответственности за смерть ребёнка. Изначально Мехману Халилову было предъявлено обвинение по статье 120.2.4 (убийство с особой жестокостью или общеопасным способом) Уголовного кодекса.

Позже ему было предъявлено обвинение по статье 120.2.9 (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а также убийство, связанное с похищением человека или захватом заложника).

Приговором Сумгайытского суда по тяжким преступлениям Мехман Халилов был приговорён к 19 годам лишения свободы. Сумгайытский апелляционный суд не удовлетворил жалобу. На процессе в Верховном суде было объявлено, что обвиняемый отозвал свою кассационную жалобу.