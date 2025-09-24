У самолета с министром обороны Испании на борту возникли проблемы при пролете над Калининградом

Самолет A330 ВВС Испании с министром обороны страны Маргаритой Роблес на борту подвергся попытке вмешательства в работу GPS во время полета вблизи Калининграда 24 сентября.

Самолет направлялся на авиабазу Шяуляй в Литве, когда произошла попытка нарушить работу навигационной системы.

Целью инцидента было выведение из строя GPS военного самолета, пишет Democrata. Попытка глушения не имела последствий для полета, поскольку самолет оснащен оборудованием для приема сигналов от военного спутника, что обеспечивает безопасную навигацию даже в случае вмешательства.

Источник: Обозреватель