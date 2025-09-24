 В школах Азербайджана запрещен сбор денег на подарки педагогам в День учителя | 1news.az | Новости
В школах Азербайджана запрещен сбор денег на подарки педагогам в День учителя

Феликс Вишневецкий10:45 - Сегодня
В школах Азербайджана запрещен сбор денег на подарки педагогам в День учителя

Государственное агентство по дошкольному образованию сделало обращение в связи с 5 октября - Международным днём учителя.

В обращении отмечается, что соответствующим решением коллегии Министерства науки и образования Азербайджанской Республики были утверждены «Правила этического поведения педагогов», и подчеркивается следующее:

«Основная цель этих правил заключается в обеспечении деловой, здоровой эмоциональной и психологической среды в образовательных учреждениях, повышении доверия граждан к школам и педагогам, регулировании отношений между преподавателями и другими участниками образовательного процесса, укреплении авторитета педагогов, повышении эффективности и прозрачности деятельности образовательных учреждений, а также предотвращении конфликта интересов»

«Учитывая вышеизложенное, в связи с 5 октября - Международным днём учителя - категорически запрещается вручение учителям каких-либо материальных и нематериальных ценностей, дорогостоящих подарков под предлогом поздравления, а также сбор денежных средств и другие подобные негативные действия», - подчеркивают в Госагентстве.

