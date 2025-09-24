 Между Трампом и Макроном возникли разногласия из-за Палестины | 1news.az | Новости
В мире

Между Трампом и Макроном возникли разногласия из-за Палестины

First News Media10:50 - Сегодня
Между Трампом и Макроном возникли разногласия из-за Палестины

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Во время встречи возникли разногласия между Макроном и Трампом по поводу палестинского конфликта.

Американскому лидеру задали вопрос о комментарии Макрона, который заявил, что «если президент Трамп хочет получить Нобелевскую премию, ему нужно положить конец войне в Газе». На это Трамп ответил:

«Я думаю, что это дело продвинется. У нас есть очень важные встречи, и моя следующая встреча будет с лидерами региона.

Мы поговорим о Газе и посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Мы хотим остановить войну. Мы хотим вернуть заложников (…) Мы можем получить очень быстрый результат».

На вопрос, почему он считает признание государственности Палестины вознаграждением для ХАМАС, Трамп ответил: «Я думаю, что это придаст честь ХАМАС, и вы не можете этого сделать. Из-за 7 октября. Вы не можете их увековечить, делая что-то вроде того, что вы предложили. Единственное, что вы можете сделать, это сказать «мы хотим вернуть наших заложников, мы хотим, чтобы война закончилась».

На это высказывание американского коллеги отреагировал Макрон, который сказал, что 7 октября погибли и французские граждане, и что они все вместе пережили эту атаку. Французский президент сказал: «Но каков результат почти двухлетней войны? Убили высокопоставленных лидеров ХАМАС - это большая победа, но в то же время у вас сейчас столько же ХАМАСовцев, сколько и в первый день. То есть это не способствует ликвидации ХАМАС. Правильный путь для продвижения - это не так. Поэтому нам нужен всеобъемлющий процесс.

Я полностью согласен с тем, что процесс должен продвигаться в порядке освобождения заложников, прекращения огня, возобновления гуманитарной помощи и стабилизации территории Газы. Но нам также нужна политическая перспектива, и именно поэтому мы приняли решение о признании [палестинской государственности]».

В свою очередь Трамп на это заявил: «Я должен сказать, что я на стороне Израиля. На протяжении всей своей жизни я был на стороне Израиля. Мы найдем решение, и я надеюсь, что это будет хорошее решение для всех.

Но теперь время действовать. У нас будет очень важная встреча. Я думаю, что встреча, которую мы проведем через час, будет одной из самых важных встреч, которые мы проведем здесь».

Источник: Haberler

