 Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО

First News Media23:36 - 24 / 09 / 2025
Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО

24 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с учредителем, председателем и генеральным исполнительным директором компании Global Infrastructure Partners, управляющей инфраструктурными инвестициями, Адебайо Огунлеси.

Как сообщается на официальном сайте Президента АР, на встрече обсуждались возможности международного партнерства в области инфраструктуры и роль направленных в эту сферу совместных инвестиций в расширении региональных экономических связей.

Подчеркнув успешное партнерство, налаженное с 2024 года между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики и этой компанией, Президент Ильхам Алиев расценил совместные инвестиции, в частности, в ведущего итальянского оператора высокоскоростных железных дорог Italo, как пример плодотворного сотрудничества. Глава государства также отметил, что опыт компании в таких областях, как управление аэропортами, энергетический переход и инфраструктура искусственного интеллекта, открывает большие возможности для будущего сотрудничества.

Адебайо Огунлеси подчеркнул, что стратегическое географическое положение и приоритеты устойчивого развития Азербайджана создают значительные возможности для долгосрочных инвестиций в инфраструктуру. Он сказал, что возглавляемая им компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном в сферах энергетического перехода, транспорта и цифровой инфраструктуры.

Отметим, что компания Global Infrastructure Partners была учреждена в 2006 году в США. В настоящее время компания, управляющая активами на сумму около 170 миллиардов долларов, имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Сиднее и других мировых финансовых центрах. Компания в сфере возобновляемой энергетики, контролируемая Global Infrastructure Partners, является одной из ведущих компаний в США в этой области.

Поделиться:
400

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО

Общество

Отравление 55 человек на свадьбе в Имишлинском районе расследует районная ...

В мире

Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега реки Иордан Израилем

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным ...

Xроника

Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главой компании Franklin Templeton - ФОТО

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором Ares Managemen - ФОТО

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Болгарии - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с председателем и главным исполнительным директором Neuberger Berman - ФОТО

Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейского Союза по вопросам расширения - ФОТО

Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк - ФОТО

Последние новости

Нетаньяху: Признание Палестины другими странами ни к чему не обяжет Израиль

Сегодня, 00:05

Украинские дроны парализовали нефтяные порты России на Черном море

24 / 09 / 2025, 23:48

Ильхам Алиев встретился с учредителем Global Infrastructure Partners - ФОТО

24 / 09 / 2025, 23:36

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главой компании Franklin Templeton - ФОТО

24 / 09 / 2025, 23:34

Отравление 55 человек на свадьбе в Имишлинском районе расследует районная прокуратура - ОБНОВЛЕНО

24 / 09 / 2025, 23:20

Работник Tesla пострадал от удара робота на заводе

24 / 09 / 2025, 23:00

Председатели парламентов Азербайджана и Сербии выступили с заявлением для прессы

24 / 09 / 2025, 22:40

Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

24 / 09 / 2025, 22:20

Рубио призвал Москву к скорейшему завершению российско-украинской войны - ОБНОВЛЕНО

24 / 09 / 2025, 22:00

Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега реки Иордан Израилем

24 / 09 / 2025, 21:40

Али Асадов встретился с председателем Народной скупщины Сербии - ФОТО

24 / 09 / 2025, 21:20

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором Ares Managemen - ФОТО

24 / 09 / 2025, 20:40

Пезешкиан: Иран не ставит перед собой цель получить ядерное оружие

24 / 09 / 2025, 20:20

В Баку пройдет 2-ой форум AZHAB

24 / 09 / 2025, 20:05

Президент Албании поблагодарил Президента Ильхама Алиева за достигнутый мир с Арменией

24 / 09 / 2025, 19:45

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Болгарии - ФОТО

24 / 09 / 2025, 19:32

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с президентом Португалии - ФОТО

24 / 09 / 2025, 19:30

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

24 / 09 / 2025, 19:27

Архиепископа Аджапахяна признали виновным в призывах к свержению власти - ВИДЕО

24 / 09 / 2025, 19:20

В Азербайджане мать избивала и издевалась над ребенком на камеру - ФОТО

24 / 09 / 2025, 19:05
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30