В ООН объяснили причину остановки эскалатора с Дональдом Трампом - ВИДЕО

В штаб-квартире Организации Объединённых Наций произошёл курьёзный инцидент незадолго до выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее.

Трамп и первая леди Мелания поднялись на эскалатор, ведущий к залу заседаний, однако спустя несколько секунд после их появления движущаяся лестница резко остановилась. Политик и его супруга были вынуждены продолжить путь пешком.

Неожиданная остановка вызвала мгновенную реакцию со стороны Белого дома. Пресс-секретарь Каролин Ливитт в социальной сети X заявила, что любой сотрудник ООН, уличённый в намеренной остановке механизма, должен быть «уволен и немедленно расследован». Она сопроводила пост скриншотом статьи британской The Times, где вашингтонский редактор Кэти Боллс писала, что сотрудники организации якобы шутят о возможности отключения эскалаторов и лифтов, чтобы заставить Трампа подниматься по ступенькам.

На фоне шума вокруг инцидента представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выступил с официальным разъяснением. По его словам, остановка эскалатора не была преднамеренной и могла произойти из-за оператора видеосъёмки из делегации Трампа, который зашёл на устройство раньше президента и первой леди, непреднамеренно вызвав технический сбой.

Тем не менее, сам Дональд Трамп отнёсся к происшествию с юмором. Во время своей речи на Генассамблее он пошутил, что единственное, что получил от международной организации, - это «плохой эскалатор и плохой телесуфлёр». «Если бы первая леди была не в отличной форме, она могла бы упасть, но она в прекрасной форме», — добавил политик, вызвав смех в зале.

Источник: Aljazeera

Джамиля Суджадинова