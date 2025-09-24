В Норвегии задержали трех подозреваемых в подготовке взрыва в Осло

Полиция Норвегии задержала троих несовершеннолетних, подозреваемых в осуществлении взрыва в столице страны.

Об этом сообщил телеканал TV2.

По его информации, двум задержанным 13 лет. Полиция продолжает расследование и отрабатывает различные версии. Предполагается, что инцидент связан с конфликтом между преступниками.

Поздно вечером 23 сентября на улице Пилестредет в норвежской столице произошел взрыв.

На улице было обнаружено несколько взрывных устройств.

Источник: ТАСС