Обнародована повестка дня первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.

В повестку дня заседания, которое состоится 30 сентября, включены следующие 12 вопросов:

1. Заявление Милли Меджлиса Азербайджанской Республики в связи с 5-й годовщиной начала Отечественной войны азербайджанского народа;

2. О плане законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 2025 года;

3. Законопроект Конституционного закона Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики» (II голосование);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Кигалийской поправки от 15 октября 2016 года к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой»;

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О присоединении к Уставу Европейской комиссии по контролю за ящуром»;

6. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера»;

7. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики, представленным Министерством цифрового развития и транспорта, и Международным союзом электросвязи о проведении, организации и финансировании Всемирной конференции по развитию электросвязи (ВКРЭ-25)»;

8. Законопроект Азербайджанской Республики «Об утверждении Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики в лице Министерства экономики Азербайджанской Республики и Группой Исламского банка развития о гарантиях по проведению правительством Азербайджанской Республики (принимающей страной) в 2026 году ежегодных собраний Группы Исламского банка развития»;

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О присоединении к Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия по определенным опасным химическим веществам и пестицидам в международной торговле»;

10. Законопроект Азербайджанской Республики «Об учреждении посольства Азербайджанской Республики в Королевстве Бахрейн (город Манама)»;

11. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О медицинском страховании» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики и Закон Азербайджанской Республики «О таможенном тарифе» (первое чтение).