Президент Азербайджана: Учрежденная для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию
Учрежденная в 1992 году для урегулирования конфликта Минская группа ОБСЕ не смогла выполнить свою миссию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Вместо того, чтобы обеспечивать соблюдение норм и принципов международного права, ее сопредседатели стремились сохранить статус-кво и заморозить конфликт», - отметил глава государства.
