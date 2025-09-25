Лейла Алиева встретилась с супругом президента Словении

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева на основании обращения противоположной стороны 25 сентября встретилась в Нью-Йорке с супругом президента Словении Алесом Мусаром.

На встрече Алес Мусар рассказал о деятельности гуманитарной некоммерческой организации "Повышение человеческой безопасности" (ITF), созданной правительством Словении в 1998 году с целью поддержки жертв мин.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева обратила внимание на минную проблему, с которой столкнулась наша страна. Лейла Алиева отметила, что мины создают серьезное препятствие для широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана и процессу возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои родные места в рамках программы "Великое возвращение". Было отмечено, что азербайджанская сторона, несмотря на это, проводит широкомасштабную гуманитарную деятельность по разминированию и оказывает поддержку жертвам мин, осуществляет просветительские мероприятия об опасности взрывчатых боеприпасов.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о проблеме нехватки воды в мире, снижении уровня воды в Каспийском море, была затронута важность проводимого в Словении Бледского водного форума.

На встрече обсуждались возможности сотрудничества между Азербайджаном и Словенией в этих областях.