Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить покупать российскую нефть.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Американский лидер назвал президента Турции жестким политиком, отметив при этом, что у них "отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле". "Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России", - заявил Трамп.

Позднее он добавил, что Эрдоган "мог бы оказать серьезное влияние" в вопросе урегулирования на Украине, выразив мнение о том, что турецкий лидер занимает нейтральную позицию. "Лучшее, что он мог бы сделать - это не покупать нефть и газ у России", - заявил Трамп.