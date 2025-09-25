 Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть у России | 1news.az | Новости
Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть у России

First News Media23:20 - 25 / 09 / 2025
Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить покупать российскую нефть.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

Американский лидер назвал президента Турции жестким политиком, отметив при этом, что у них "отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле". "Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России", - заявил Трамп.

Позднее он добавил, что Эрдоган "мог бы оказать серьезное влияние" в вопросе урегулирования на Украине, выразив мнение о том, что турецкий лидер занимает нейтральную позицию. "Лучшее, что он мог бы сделать - это не покупать нефть и газ у России", - заявил Трамп.

