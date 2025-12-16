Самый харизматичный злодей Disney Гастон станет героем нового фильма

Американская киностудия Disney разрабатывает новый игровой фильм, посвящённый одному из своих самых узнаваемых антагонистов - Гастону.

Как сообщает Deadline, студия находится на ранней стадии работы над фильмом, сценарий которого пишет Дэйв Каллахэм («Человек-паук: Паутина вселенных», «Шан-Чи и легенда десяти колец»), а продюсером выступает Мишель Рейван («Стартрек: Возмездие», «Андор»). Однако у проекта пока нет режиссера.

Речь идёт об оригинальной версии истории с новым актёром в главной роли. По словам источников, фильм будет выполнен в приключенческом ключе. Ранее Гастон появлялся в анимационной «Красавице и чудовище» 1992 года и в успешной игровой адаптации 2017-го, где его сыграл Люк Эванс. После миллиардных сборов обсуждался сериал о персонаже, но проект был закрыт.