В İrşad стартовали «Зелёные дни» - ФОТО - ВИДЕО

First News Media10:35 - Сегодня
В İrşad стартовали «Зелёные дни» - ФОТО - ВИДЕО

С 15 декабря по 4 января покупателей ждут большие скидки до 70% и выгодные условия рассрочки в рамках кампании «Зелёные дни».

В этот период для клиентов действуют специальные условия: товары можно приобрести по акционной цене с рассрочкой до 18 месяцев без процентов, а также до 6 месяцев без комиссии. Кроме того, при оплате с помощью карт рассрочки доступна беспроцентная рассрочка сроком до 24 месяцев.

В рамках кампании «Зелёные дни» в сети магазинов Irshad и на онлайн-платформах покупателям предлагаются электроника для дома и личного пользования, бытовая техника, мебель, смартфоны и аксессуары со скидками до 70%.

Примеры товаров, участвующих в акции:

Гранитная сковорода Mehtap — скидка 70%: вместо 49,99 AZN — 19,99 AZN

Кофеварка Ardesto YCM-D060 — скидка 70%: вместо 69,99 AZN — 20,99 AZN

Чайник Ardesto EKL-T31GW — скидка 69%: вместо 64,99 AZN — 19,99 AZN

Смарт-часы Wonlex W9MAX — скидка 64%: вместо 219,99 AZN — 79,99 AZN

Taube - TBK124 kombi — скидка 200 AZN: вместо 719,99 AZN — 519,99 AZN

HONOR 400 — скидка 20%

Samsung Galaxy A07 — скидка 60 AZN: вместо 249,99 AZN — 189,99 AZN

iPhone 17 Pro ve Pro Max (256 GB) — скидка 500 AZN: вместо 3599,99 AZN — 3099,99 AZN

Воспользоваться акцией можно как в магазинах Irshad, так и онлайн — на сайте www.irshad.az

и в мобильном приложении.

Контактный номер: *0171

На правах рекламы

