В İrşad стартовали «Зелёные дни» - ФОТО - ВИДЕО
С 15 декабря по 4 января покупателей ждут большие скидки до 70% и выгодные условия рассрочки в рамках кампании «Зелёные дни».
В этот период для клиентов действуют специальные условия: товары можно приобрести по акционной цене с рассрочкой до 18 месяцев без процентов, а также до 6 месяцев без комиссии. Кроме того, при оплате с помощью карт рассрочки доступна беспроцентная рассрочка сроком до 24 месяцев.
В рамках кампании «Зелёные дни» в сети магазинов Irshad и на онлайн-платформах покупателям предлагаются электроника для дома и личного пользования, бытовая техника, мебель, смартфоны и аксессуары со скидками до 70%.
Примеры товаров, участвующих в акции:
Гранитная сковорода Mehtap — скидка 70%: вместо 49,99 AZN — 19,99 AZN
Кофеварка Ardesto YCM-D060 — скидка 70%: вместо 69,99 AZN — 20,99 AZN
Чайник Ardesto EKL-T31GW — скидка 69%: вместо 64,99 AZN — 19,99 AZN
Смарт-часы Wonlex W9MAX — скидка 64%: вместо 219,99 AZN — 79,99 AZN
Taube - TBK124 kombi — скидка 200 AZN: вместо 719,99 AZN — 519,99 AZN
HONOR 400 — скидка 20%
Samsung Galaxy A07 — скидка 60 AZN: вместо 249,99 AZN — 189,99 AZN
iPhone 17 Pro ve Pro Max (256 GB) — скидка 500 AZN: вместо 3599,99 AZN — 3099,99 AZN
Воспользоваться акцией можно как в магазинах Irshad, так и онлайн — на сайте www.irshad.az
и в мобильном приложении.
Контактный номер: *0171
На правах рекламы