Названы основные причины ДТП в горных районах Азербайджана

Большинство ДТП, зафиксированных в районах с горным рельефом, связано с несоответствием выбранной скорости дорожным и погодным условиям, техническими неисправностями транспортных средств, их неподготовленностью или несоответствием для движения в горной местности, а также недостатками в оснащении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Главного управления Государственной дорожной полиции МВД, в сообщении которой подчеркивается, что водители, направляющиеся в горные туристические или рекреационные зоны, нередко оказываются неопытными или плохо знакомыми с маршрутом, неверно оценивают рельеф и выезжают в путь без должной подготовки, что в ряде случаев приводит к неблагоприятному исходу поездок.

Главное управление Государственной дорожной полиции с сожалением отмечает, что в последнее время в горных зонах всё чаще фиксируются ДТП. В этой связи водителям вновь напоминают о важности опыта управления транспортным средством на дорогах с крутыми поворотами и подъёмами и спусками, призывают быть особенно внимательными при поездках в горные районы, проверять исправность автомобилей, в частности оснащение сезонными шинами, учитывать метеорологические условия, а также соответствие технических характеристик транспортного средства рельефу местности, по которой предстоит движение.

«Не будем забывать - безопасность наших поездок измеряется нашей ответственностью и готовностью к возможным рискам», - подчеркивают в дорожной полиции.