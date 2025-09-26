 Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда преступлений, продолжился оглашением документов | 1news.az | Новости
Политика

Судебный процесс над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении ряда преступлений, продолжился оглашением документов

First News Media15:05 - Сегодня
26 сентября судебный процесс над гражданами Республики Армения в Бакинском военном суде продолжился оглашением документов по делу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в суде были оглашены документы, связанные с убийством Национального героя Азербайджанской Республики Ибрагимова Мубариза Агакерим оглу, а также Абдуллаева Ахмеда Гусейнага оглу (награжден медалью «За отвагу» – прим. ред.) и Ахмедова Фарида Гюльоглан оглу (награжден медалью «За отвагу» – прим. ред.) и других лиц.

Параллельно с оглашением документов был продемонстрирован ряд фотографий.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

