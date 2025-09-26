 Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен» | 1news.az | Новости
Политика

Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

First News Media17:38 - Сегодня
Глава МИД Армении: «Я заявляю, что мир теперь установлен»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоня заявляет об установлении мира между Баку и Иреваном.

«Сегодня, после успешной трехсторонней встречи (глав внешнеполитических ведомств Армении, Азербайджана и США накануне в Нью-Йорке – ред.) и исторического события, произошедшего 8 августа в Вашингтоне, где был парафирован мирный договор между Арменией и Азербайджаном, я заявляю, что мир теперь установлен», - сказал Мирзоян на министерской встрече «Большой двадцатки» в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«В этом году, после подписания Совместной декларации между Арменией и Азербайджаном, свидетелем которой выступили США, мы согласовали основополагающие принципы суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и юрисдикции государств, и сейчас работаем над техническими решениями, которые будут реализовываться в соответствии с этими принципами», - сказал армянский министр.

По его словам, Армения уверена, что полное открытие транспортных коммуникаций, раскрытие транзитного и торгового потенциала региона станут поворотным моментом.

