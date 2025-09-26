Зелим Коцоев: «Я впервые в Бразилии, сборы прошли хорошо»

Сборная Азербайджана по дзюдо завершила международный тренировочный сбор в Сан-Пауло.

В тренировочном лагере приняли участие команды из девяти стран – хозяева татами, Канада, Хорватия, Швейцария, Португалия, Франция, Испания и Чили. Подготовка прошла на бозе олимпийской сборной Бразилии.

В составе нашей команды в сборах приняли участие практически все лидеры, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева.

Коцоев по завершении сборов дал комментарий. «Мне здесь очень понравилось. Подготовка прошла хорошо, здесь много товарищей по команде. И еда была очень вкусной. Всё было идеально, мы усердно тренировались и отлично отдохнули. Я впервые в Бразилии, но уже полюбил это место», - приводит слова Зелима сайт Конфедерации дзюдо Бразилии.

