Азербайджан: от победы к миру - новая внешнеполитическая доктрина Баку

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол,

руководитель кафедры Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На фоне трансформации международной архитектуры безопасности, усиления региональных конфликтов и геополитических сдвигов Азербайджан представляет новый внешнеполитический и экономический курс, опирающийся на принципы международного права, прагматичного миростроительства и стратегического партнерства.

В своем программном выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Ильхам Алиев очертил ключевые векторы постконфликтного развития страны, подчеркнув победу в затяжном конфликте с Арменией, дипломатическую инициативу в мирном процессе и амбициозные цели в энергетике, экологии и цифровой трансформации.

Исторический сдвиг: от войны к миру

В сентябре 2020 года, 5 лет назад, после почти трех десятков лет безрезультатных переговоров, Азербайджан вынужден был воспользоваться правом на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Президент Алиев заявил о переходе Азербайджана в новую историческую эпоху, завершившуюся победой в 44-дневной Отечественной войне 2020 года. Эта победа, по его словам, ознаменовала окончание почти 30-летней оккупации около 20% территорий страны и восстановление территориальной целостности Азербайджана на основе Устава ООН и резолюций Совета Безопасности.

Решение конфликта, по утверждению Ильхама Алиева, стало возможным после провала Минской группы ОБСЕ, неспособной обеспечить действенные дипломатические механизмы, и после игнорирования международным сообществом резолюций ООН в течение десятилетий. Тем самым Азербайджан перешел от позиции ожидания к активной защите своих прав на международной арене.

Мирные инициативы: Вашингтонский саммит и конец Минской группы

После военной победы Баку взял курс на нормализацию отношений с Ереваном и предложил ему пять основополагающих принципов подлежащего подготовке мирного соглашения. Главным итогом мирного процесса стало парафирование мирного договора в августе 2025 года в Белом доме, где в качестве гаранта мирного процесса выступил Президент США Дональд Трамп. Этот шаг стал не только дипломатическим прорывом в южнокавказском регионе, но и предвестником формирования новой архитектуры мира в формате двустороннего взаимодействия без внешнего давления.

Символическим жестом стало совместное обращение Азербайджана и Армении о закрытии учрежденной в 1992 году для урегулирования конфликта Минской группы ОБСЕ как "устаревшего механизма". Это решение официально было признано ОБСЕ 1 сентября с. г. и закрепило новый формат урегулирования конфликта — без посредников, на базе прямого диалога, а «покойной» Минской группе было выписано «свидетельство о смерти».

Региональная интеграция: геополитика коридоров

Отдельное внимание в выступлении уделено региональным коммуникациям, в частности Зангезурскому коридору, который станет частью инициативы TRIPP — «Маршрут Трампа для международного мира и процветания». Эта транспортная артерия призвана связать Восток и Запад, способствуя укреплению региональных и глобальных связей.

Азербайджан уже стал ключевым транспортно-логистическим узлом: через его территорию проходят коридоры Восток-Запад, Север-Юг, а также активно развивается Средний (Срединный) коридор, показавший 90% рост грузоперевозок с 2022 года. Эти проекты не только трансформируют региональную экономику, но и закрепляют за Азербайджаном статус логистического моста между Европой и Азией.

Энергетика: диверсификация и зеленый переход

Азербайджан занимает лидирующую позицию в глобальной энергетической безопасности. Президент Алиев подчеркнул, что страна экспортирует природный газ в 14 стран, включая недавнее начало поставок в Сирию через Турцию. Это закрепляет за Баку статус стратегического поставщика энергоресурсов и укрепляет его влияние в постконфликтной реконструкции.

Одновременно Азербайджан делает ставку на возобновляемые источники энергии: к 2030 году 40% всей производимой электроэнергии планируется получать из «зеленых» источников. Страна также активно развивает углеродные рынки (в рамках статьи 6 Парижского соглашения) и внедряет «Бакинскую финансовую цель» — увеличение климатического финансирования до $300 млрд ежегодно. Это укрепляет международную репутацию Азербайджана как ответственного экологического партнера.

Миротворчество и гуманитарная ответственность

Президент затронул важные гуманитарные аспекты поствоенного периода. В период оккупации Армения, осуществила этнические чистки, сравняла с землей сотни азербайджанских городов и сел, преднамеренно разрушила 65 мечетей, множество памятников истории, культуры, объекты инфраструктуры и промышленности. Во время 44-дневной войны «Армения бомбила наши города и села баллистическими ракетами и кассетными боеприпасами, убила более 100 невинных мирных граждан». После ее окончания более 400 человек стали жертвами мин, заложенных армянами во время оккупации азербайджанских территорий; судьба около 4000 пропавших без вести граждан все еще остается неизвестной.

Восстановление Азербайджаном освобожденных территорий идет полным ходом — уже более 50 тысяч человек вернулись в свои дома в рамках программы «Великое возвращение». Эта работа сопровождается международными усилиями по разминированию и реконструкции разрушенной инфраструктуры.

Новая страница в отношениях с США

Вашингтонский саммит стал поворотной точкой в отношениях Азербайджана и США. Подписанный в августе с. г. Меморандум о взаимопонимании между двумя правительствами относительно создания Стратегической рабочей группы для разработки Хартии стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами открывает новые горизонты для партнерства в сферах политики, экономики, энергетики, региональных коммуникаций, обороны, безопасности и в других областях.

Особое внимание заслуживает приостановка действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивавшей американскую помощь Азербайджану с 1992 года. Это рассматривается как отказ от политики двойных стандартов и признание стратегической важности Баку на международной арене. Отмена Конгрессом США 907-й поправки должна положить конец политике двойных стандартов, укрепить доверие и сотрудничество в будущем, когда возрастает роль Азербайджана в обеспечении глобальной безопасности и стабильности.

Экономическое укрепление и цифровая трансформация

Азербайджан демонстрирует устойчивые темпы экономического роста, активно диверсифицируя экономику и сокращая зависимость от нефтегазового сектора. ВВП растет, уровень бедности и безработицы достиг 5%, внешний долг — один из самых низких в мире (6,5% ВВП), валютные резервы превышают долг в 16 раз.

Азербайджан инвестирует в проект «Цифровой Шелковый путь», который предполагает, параллельно транспортным коммуникациям, прокладку оптоволоконной сети по дну Каспийского моря, превращая страну в региональный цифровой хаб.

Итог: победа как инструмент мира

Выступление Президента Ильхама Алиева на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке не просто подводит итоги последних лет, но формирует новый нарратив Азербайджана — страны-победителя, но не реваншиста; конструктивного архитектора мира, а не актера геополитической конкуренции.

Азербайджан демонстрирует способность не только восстанавливать разрушенные земли, но и предлагать международные решения в области климата, энергетики, транспорта и гуманитарной политики. Центральная идея выступления — триумф справедливости и международного права, а также призыв к миру, основанному на реальных действиях, а не на декларациях.

"Справедливость восторжествовала, суверенитет укрепился и мир де-факто был обеспечен", — подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

В условиях геополитической турбулентности опыт Азербайджана может стать образцом постконфликтного восстановления и доказательством того, что даже затяжные конфликты могут быть разрешены при наличии политической воли, стратегического мышления и уважения к международному праву.