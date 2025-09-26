Минобороны Венгрии опровергло обвинение Зеленского

Министерство обороны Венгрии отвергло обвинения президента Украины Владимира Зеленского о якобы пересечении венгерским военным беспилотником государственной границы.

Об этом сообщает портал Telex со ссылкой на официальное заявление ведомства.

«Заявление президента Украины о нахождении венгерского военного беспилотника на территории Украины не соответствует действительности. Вооружённые силы Венгрии не осуществляли подобных полётов в районе границы», — говорится в сообщении.

В министерстве также подчеркнули, что поддерживают регулярный контакт с украинскими коллегами, однако не получали от них никаких уведомлений о предполагаемом инциденте.