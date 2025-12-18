Четыре сотрудника 1news.az удостоены государственной награды

В связи со 150-летием азербайджанской национальной печати четыре сотрудника новостного сайта 1news.az удостоены государственной награды.

Главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова, а также корреспонденты Ялчин Алиев, Феликс Вишневецкий и Рустам Азимов награждены юбилейной медалью «150-летие азербайджанской национальной печати (1875–2025)».

Отметим, что юбилейная медаль была учреждена Указом Президента Ильхама Алиева от 20 февраля 2025 года. Данное награждение является ярким выражением высокого внимания и заботы, проявляемых на государственном уровне к славному 150-летнему пути национальной печати Азербайджана, профессиональной и ответственной деятельности журналистов, а также к развитию свободы слова и информации.