 Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

First News Media17:52 - Сегодня
Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Новый председатель Фонда развития образования при Министерстве науки и образования Ниджат Мамедли представлен сотрудникам.

Выступая на мероприятии, министр науки и образования Эмин Амруллаев поздравил Ниджата Мамедли с назначением на новую должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности. Министр подчеркнул важную роль фонда в поддержке реформ, проводимых в сфере образования, а также поделился своим мнением о приоритетных направлениях и основных целях.

Эмин Амруллаев отметил важность повышения эффективности деятельности фонда, поддержки инновационных инициатив и расширения государственно-частного партнерства.

Ниджат Мамедли выразил благодарность за оказанное ему доверие и заявил, что будет проводиться целенаправленная и систематическая работа по развитию деятельности Фонда развития образования, и что он не пожалеет усилий для этого.

Поделиться:
314

Актуально

Мнение

Лицемерие и двойные стандарты: как ЕС подрывает мирный процесс на Южном Кавказе

Общество

Прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa - СУД

Экономика

Цена на золото пробила рекорд

Общество

Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского ...

Общество

Прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa - СУД

Резидент-координатор ООН проинформирована о деятельности по разминированию

Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского регионального офиса ВОЗ - ФОТО

В Хырдалане произошло обрушение дорожного полотна - ВИДЕО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Кобахидзе: Между Грузией и Азербайджаном сложились исключительно дружественные отношения

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

В Сумгайыте найден малолетний ребёнок - Разыскиваются родители - ФОТО

Погибшими в ДТП в Гусаре оказались члены семьи Шаира Рамалданова

Последние новости

Прокурор рассказал о связях Варданяна с террористической организацией VoMa - СУД

Сегодня, 22:00

Резидент-координатор ООН проинформирована о деятельности по разминированию

Сегодня, 21:40

NYT: Дмитрий Козак в первые дни войны отказался выполнить приказ Путина и потребовать от Украины капитуляции

Сегодня, 21:20

Цена на золото пробила рекорд

Сегодня, 21:00

Лейла Алиева встретилась со специальным представителем Европейского регионального офиса ВОЗ - ФОТО

Сегодня, 20:45

В Хырдалане произошло обрушение дорожного полотна - ВИДЕО

Сегодня, 20:40

Бакинский приют протянул руку помощи семье из Шри-Ланки - ВИДЕО

Сегодня, 20:21

Президент Грузии: Напряженность между Азербайджаном и Арменией близка к завершению

Сегодня, 20:00

Хотел разнять драку - лишился жизни: трагедия в бакинском кафе

Сегодня, 19:45

Пезешкиан: Иран не стремится к войне и не планирует создавать ядерное оружие

Сегодня, 19:30

Убийство матери троих детей в Гусаре: Бывший муж перерезал горло ножницами - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:13

Рютте: Три страны не поддержат вступление Украины в НАТО

Сегодня, 19:00

Азербайджан спустя 9 лет возобновил импорт куриного мяса из Китая

Сегодня, 18:45

Новые подробности смерти 18-летнего внука Мирмахмуда Миралиоглу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:30

Вход в ряд заповедников Азербайджана для иностранцев подорожает

Сегодня, 18:15

Торжественно отмечен 50-летний юбилей Азербайджанского университета архитектуры и строительства - ФОТО

Сегодня, 18:05

Лицемерие и двойные стандарты: как ЕС подрывает мирный процесс на Южном Кавказе

Сегодня, 18:02

Новый директор Государственного агентства по профессиональному образованию представлен коллективу - ФОТО

Сегодня, 17:55

Новый председатель Фонда развития образования представлен сотрудникам - ФОТО

Сегодня, 17:52

Пашинян: У карабахских армян есть дом - это Армения

Сегодня, 17:37
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00