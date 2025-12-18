Пашинян принял заместителя генсека НАТО: обсуждался проект TRIPP

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял заместителя генерального секретаря НАТО Радмилу Шекеринску.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, стороны обсудили мирную повестку между Арменией и Азербайджаном, передают армянские СМИ.

Пашинян и Шекеринска обменялись мнениями о процессе разблокировки региональных коммуникаций, в том числе в контексте проекта TRIPP.

Кроме того, были затронуты вопросы развития партнерства между Арменией и НАТО. Пашинян отметил, что Армения придает важное значение углублению этого сотрудничества в целях продвижения повестки безопасности и стабильности в регионе.

Напомним, 8 августа по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания".