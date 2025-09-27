Бербок и Мирзоян обсудили мирные договоренности Баку и Еревана
Председатель 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном.
Об этом глава Генассамблеи всемирной организации написала в соцсети Х.
"Сегодня я встретилась с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Мы обсудили парафированное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а также приоритеты 80-й сессии Генеральной Ассамблеи", - указала Бербок.
Источник: Report
