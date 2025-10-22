Роберт Кочарян проходит свидетелем по делу Сержа Саргсяна о продаже земель Минобороны
Второй президент Армении Роберт Кочарян проходит по делу своего преемника, третьего президента Сержа Саргсяна в статусе свидетеля.
Об этом в ходе судебного заседания сообщил прокурор Горик Овакимян.
Речь идет об уголовном деле, связанном с приватизацией земельных участков вблизи военного пантеона «Ераблур». Сделка, ставшая предметом расследования, была заключена в 2005 году, когда Кочарян занимал пост президента, а Саргсян — министра обороны. Земли находились на балансе Минобороны.
По словам прокурора, в качестве свидетелей планируется вызвать также посла Армении в России Гургена Арсеняна, который, по данным следствия, имеет отношение к сделке, и бывшего начальника охраны Сержа Саргсяна Вачагана Казаряна.
Источник: Sputnik Армения