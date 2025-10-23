В Армении предотвратили побег заключенного, прострелив ногу

Сотрудники уголовно-исправительного учреждения "Армавир" предотвратили побег заключенного, выстрелив ему в ногу.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Уголовно-исполнительную службу.

Инцидент произошел вечером 22 октября. Арестованный выпрыгнул из окна больницы УИУ и пытался сбежать.

Сотрудник тюрьмы предупредительно выстрелил в воздух, однако заключенный продолжил бежать, выбежав за пределы ворот тюрьмы.

После этого сотрудник выстрелил ему в ногу, тем самым предотвратив побег.

Арестованному оказана соответствующая медпомощь, его жизни ничего не угрожает, сообщили в ведомстве.