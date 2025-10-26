В Армении новый виток противостояния властей с Эчмиадзином: Пашинян присутствует на литургии опального иерея

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью (ААЦ) достигло новой стадии - сегодня в монастыре Ованаванк проводит служение лишенный сана иерей Степан Асатрян, получивший публичную поддержку премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщают армянские СМИ, ранним утром в видеообращении Пашинян заявил, что настало время “освободить Эчмиадзин” и назвал литургию в Ованаванке символом начала этого процесса.

«Повестка освобождения Первопрестольного Эчмиадзина давно назрела. И сегодняшняя литургия в Ованаванке будет символизировать старт практического этапа освобождения Первопрестольного Эчмиадзина. Каждый из нас должен сделать выбор, в том числе настоятели ААЦ», — сказал он.

Пашинян заявил, что действующий Католикос и руководство церкви «заключили в цепи скверны нашу святыню святынь» и «распространяют скверну, коррупцию, криминальную субкультуру».

В Эчмиадзине, напротив, расценили действия властей как попытку раскола в Церкви.

На фоне растущего напряжения вокруг монастыря усилено полицейское присутствие, а десятки священников Арагацотнской епархии вызваны на допрос в Следственный комитет.

Отметим, что иерей монастыря Ованаванка Арам Асатрян (ныне мирянин Степан) был лишён сана решением Католикоса всех армян Гарегина II после заявлений в эфире Общественного телевидения, что в 2021 году духовенство принуждали участвовать в оппозиционных митингах.