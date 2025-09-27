Пашинян: Отношения с Азербайджаном и Турцией важны для превращения Южного Кавказа в пространство мира и стабильности

Наш диалог и братские связи с Ираном и Грузией развиваются.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН.

Он отметил, что вкупе с отношениями с Азербайджаном и Турцией эти связи имеют чрезвычайно важное значение для превращения Южного Кавказа в пространство мира, стабильности и развития.

«В этом контексте я также высоко оцениваю формат 3+3, который является важной площадкой для нашего диалога со странами региона и развития нашего традиционного диалога с Российской Федерацией», — подчеркнул Пашинян.