Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Армения закупает только оружие нового поколения, заявил министр обороны республики Сурен Папикян в интервью местному Общественному телевидению.

По его словам, Еревану удалось полностью решить вопрос диверсификации своих оружейных поставок.

Страна за последнее время также активно развивает собственную военную промышленность, сказал глава оборонного ведомства. Образцы армянского ВПК занимают важное место в арсенале армии.

«Нужно сделать все, чтобы армянские системы вооружения были конкурентоспособными на внешних рынках. Для этого необходимы новые инвестиции. Без вложений в сферу невозможно иметь военные средства, способные конкурировать с зарубежными аналогами», - добавил министр.

Глава ведомства отметил, что если в 2022 г. с армянскими оборонными компаниями были заключены контракты примерно на $14 млн, то впоследствии этот показатель вырос до $440 млн в 3-летнем разрезе.

Папикян также сообщил, что ВС Армении ждут из США первую партию полевой формы, разработанной по стандартам НАТО.

«Мы откажемся от очень любимой нами формы советского образца. Стандарты – западные с отечественной символикой», - заявил Папикян.

Пока новая военная форма не прошла испытание, и министр не может показать ее образцы, хотя сам недавно ознакомился с ней в Вашингтоне.

Папикян добавил, что завершаются работы над повседневной и праздничной формой.

