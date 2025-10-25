 Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Армения

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

First News Media09:20 - Сегодня
Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Армения закупает только оружие нового поколения, заявил министр обороны республики Сурен Папикян в интервью местному Общественному телевидению.

По его словам, Еревану удалось полностью решить вопрос диверсификации своих оружейных поставок.

Страна за последнее время также активно развивает собственную военную промышленность, сказал глава оборонного ведомства. Образцы армянского ВПК занимают важное место в арсенале армии.

«Нужно сделать все, чтобы армянские системы вооружения были конкурентоспособными на внешних рынках. Для этого необходимы новые инвестиции. Без вложений в сферу невозможно иметь военные средства, способные конкурировать с зарубежными аналогами», - добавил министр.

Глава ведомства отметил, что если в 2022 г. с армянскими оборонными компаниями были заключены контракты примерно на $14 млн, то впоследствии этот показатель вырос до $440 млн в 3-летнем разрезе.

Папикян также сообщил, что ВС Армении ждут из США первую партию полевой формы, разработанной по стандартам НАТО.

«Мы откажемся от очень любимой нами формы советского образца. Стандарты – западные с отечественной символикой», - заявил Папикян.

Пока новая военная форма не прошла испытание, и министр не может показать ее образцы, хотя сам недавно ознакомился с ней в Вашингтоне.

Папикян добавил, что завершаются работы над повседневной и праздничной формой.

Источник: Sputnik Армения

Поделиться:
536

Актуально

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Мнение

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ...

Политика

Джейхун Байрамов: Подписанный сегодня документ ознаменует начало нового этапа в ...

Армения

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

В Армении закроют церковное ТВ

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

В Армении срок службы срочников сокращают за счет увеличения числа контрактников

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Вслед за мэром арестован главный архитектор Гюмри

Последние новости

Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Сегодня, 12:35

В ООН высоко ценят сотрудничество с Азербайджаном

Сегодня, 12:17

Цена азербайджанской нефти приближается к 68 долларам

Сегодня, 12:00

В Баку проводятся профилактические работы против американской белой бабочки - ФОТО

Сегодня, 11:40

Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником

Сегодня, 11:20

В связи с выходными днями усилен режим работы дорожно-патрульной службы

Сегодня, 11:15

Стоит ли бояться ящура: 1news объясняет, можно ли покупать мясо и молочку

Сегодня, 11:00

Пашинян: Армянского коньяка не может быть так же, как и шампанского

Сегодня, 10:47

В Азербайджане закрываются рынки скота

Сегодня, 10:38

Пентагон получил 130 млн долларов от неназванного донора

Сегодня, 10:30

Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:17

Месси установил исторический рекорд по голам

Сегодня, 10:00

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк

Сегодня, 09:42

Армения закупает только оружие нового поколения – министр обороны

Сегодня, 09:20

Дональд Трамп рассказал о планах на встречу с Си Цзиньпином

Сегодня, 09:00

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы - ВИДЕО

Сегодня, 00:07

Пять лет свободы. Сегодня - День города Губадлы

Сегодня, 00:00

Эрдоган: Турция готова содействовать восстановлению Газы

24 / 10 / 2025, 23:45

В Тбилиси на барельефе Мирзы Джалила стерта надпись «Азербайджан», посольство взяло вопрос под контроль - ФОТО

24 / 10 / 2025, 23:15

Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

24 / 10 / 2025, 22:50
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10