Официальные государственные и правительственные лица посетили Парк Победы в Баку - ФОТО

В связи с 27 Сентября – Днем памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации Президента Самир Нуриев, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, а также другие официальные государственные и правительственные лица 27 сентября посетили Парк Победы в Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, возложив цветы к мемориальному камню, официальные государственные и правительственные лица почтили светлую память шехидов.

Отметим, что согласно Распоряжению Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года день начала Отечественной войны — 27 сентября — отмечается как День памяти. В этот день народ Азербайджана и все азербайджанцы мира с глубоким уважением чтят память шехидов, отдавших свои жизни за нашу Родину.