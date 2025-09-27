Хикмет Гаджиев опубликовал пост о возвращении азербайджанской делегации из Нью-Йорка
Помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился публикацией в соцсети Х.
В публикации говорится:
«Азербайджанская делегация во главе с президентом Ильхамом Алиевым, участвовавшая в открытии 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, — 27 сентября — в День памяти на Родине в Азербайджане!
Маршрут полета: Нью-Йорк–Гянджа!».
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 80-ci sessiyasının açılışında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti -
27 Sentyabr - Anım Günü
Vətənimiz Azərbaycanda!
Uçuş marşrutu:
Nyu-York-Gəncə! pic.twitter.com/WyMvhd6nld — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) September 27, 2025
