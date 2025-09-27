Память шехидов почтена минутой молчания

Сегодня в 12:00 по всей стране светлая память шехидов была почтена минутой молчания.

В указанное время движение транспортных средств на улицах было приостановлено, транспортные средства дали звуковые сигналы.

Следует отметить, что в соответствии с Указом Президента Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, 27 сентября ежегодно отмечается в Азербайджане как День памяти в знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, героически сражавшимся в 44-дневной Отечественной войне и отдавшим свои жизни за территориальную целостность страны.