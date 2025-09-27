Азербайджанский теннисист о финале Игр СНГ

Азербайджанский теннисист Онур Гулузаде прокомментировал завоевание серебряной медали в командном турнире на III Играх стран СНГ.

Как передает 1news.az, 14-летний спортсмен в заявлении для Sportnet.az сообщил, что его сопернику Евгению Досову из России повезлов финальной встрече.

Он пообещал, что сможет одержать победу над Досовым в личном первенстве: «Мы проиграли России в финале. Я уступил в последнем сете со счётом 9:11, но моему сопернику очень повезло. Обещаю, что обязательно обыграю его в личной встрече».