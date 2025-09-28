Премьер-министр Армении обсудил с Генсеком ООН важность парафирования мирного соглашения с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Собеседники отметили важность парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа и выразили уверенность, что оно будет способствовать обеспечению стабильности и развитию сотрудничества на Южном Кавказе.

Собеседники обсудили организацию 17-й Конвенции ООН о биологическом разнообразии, которая состоится в Армении с 18 по 30 октября 2026 года, и вопросы сотрудничества в этом направлении.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.