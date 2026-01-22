Правительство Армении покроет бюджет кредитом АБР

Армения возьмет у Азиатского банка развития кредит в размере $150 млн для пополнения бюджета.

Проект кредитного соглашения был одобрен в четверг на заседании правительства Армении.

Отмечается, что средства будут предназначены на общее пополнение бюджета (без привязки к конкретным расходным статьям).

Наряду с этим, правительство при поддержке банка (в рамках суммы кредита) проведет работу по улучшению финансового контроля за инфраструктурными инвестициями, а также по развитию рынка государственных облигаций.

Срок кредита составит 15 лет с льготным периодом в 3 года, ставка будет плавающей (международная ставка SOFR + общая маржа в 0,97%). С учетом нынешней ставки SOFR (3,69%), ставка кредита на момент утверждения (которое состоится в недалеком будущем) составит 4.66%.

Минфин оценил потребность Армении в зарубежных кредитах в 2026 году в размере порядка $675 млн.

Ранее отмечалось, что дополнительные заемные средства необходимы для финансирования программы всеобщего медицинского здравоохранения.

Источник: Sputnik Армения