ЕС хочет ограничить поездки всех сотрудников диппредставительств РФ

Страны Евросоюза в 19-м пакете санкций хотят ограничить передвижения внутри блока не только российских дипломатов, но всех сотрудников диппредставительств РФ.

Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на предложение Европейской службы внешних связей (EEAS).

Ограничения могут затронуть «консульский персонал, административно-технический персонал», а также членов их семей. Дипслужба ЕС хочет обязать российских дипломатов уведомлять о своих перемещениях внутри ЕС.

Как пишет портал, власти страны планируемого въезда нужно будет проинформировать «не менее чем за 24 часа» до пересечения границы. Дипломатам потребуется указать «марку, тип и номерной знак» своего автомобиля, а также предполагаемые пункты пересечения границы и даты въезда и выезда.

В случае поездок на поезде, автобусе или полета на самолете потребуется предоставить данные о перевозчике и маршруте следования. Согласно предложению EEAS, любая страна - член ЕС может запретить въезд или потребовать дополнительное разрешение на поездку или транзит через свою территорию. При этом государства не будут обязаны объяснять причины отказа, указывает портал.

Как отмечает EUobserver, предложение об ограничении поездок российских дипломатов обсуждали послы ЕС в минувшую пятницу. По словам собеседника портала, «первоначальная реакция была положительной», а дальнейшее рассмотрение инициативы запланировано на начало этой недели на уровне экспертов Совета ЕС в Брюсселе.