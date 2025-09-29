 Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ | 1news.az | Новости
Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

First News Media14:50 - Сегодня
Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений провести в 2027 году Игры стран СНГ

Казахстан и Кыргызстан отказались от предложений стать хозяевами IV Игр стран СНГ, которые должны пройти в 2027 году.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с заседания Совета по физической культуре и спорту стран СНГ.

29 сентября в Гяндже в рамках Игр стран СНГ проходило заседание Совета по физической культуре и спорту участников Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств - участников Содружества Независимых Государств. Восьмым пунктом повестки был пункт «О предложениях по проведению IV Игр стран СНГ».

В соответствии с положением об Играх стран СНГ, решение о месте и сроках их проведения принимается Советом по согласованию с принимающим государством. Игры, как правило, проводятся поочередно в государствах участников СНГ в порядке алфавита. Ранее исполнительный комитет СНГ направил запросы и предложения о проведении четвертых Игр стран СНГ в правительства Казахстана и Кыргызстана.

Выступавшие на заседании Совета заместитель председателя комитета по делам спорта и физической культуры Казахстана Аманбай Нурмуханбетов и чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов рассказали собравшимся, что их государства не имеют возможности провести у себя в 2027 году Игры стран СНГ.

Казахстан отказался от Игр стран СНГ - 2027 по причине того, что годом ранее эта страна станет местом проведения масштабных спортивных мероприятий, включая «Игры будущего». По словам Нурмуханбетова, решение об отказе было обусловлено необходимостью концентрации организационных, финансовых и административных ресурсов для проведения «Игр будущего», а также других крупных международных соревнований, включая чемпионаты и Кубки мира. «Республика Казахстан подтверждает свою приверженность целям и задачам межгосударственной программы и выражает готовность рассмотреть возможность проведения Игр стран СНГ в последующие годы при благоприятных условиях», - заявил Нурмуханбетов.

Кыргызстан, в свою очередь, не сможет провести у себя Игры СНГ в 2027 году по финансовым соображениям.

«Проведение Всемирных игр кочевников и других крупномасштабных государственных соревнований влечет значительную нагрузку на республиканские и местные бюджеты в 2026 году. Спортивные объекты международного стандарта по целому ряду спортивных дисциплин отсутствуют в Кыргызстане, либо находятся на стадии строительства. В преддверии летних Олимпийских игр 2028 года все государства мира будут активно принимать участие в международных лицензионных турнирах и чемпионатах мира для обеспечения выхода спортсменов на Олимпиаду США. В этой связи основные средства будут направляться на организацию сборов и участие в лицензионных соревнованиях спортсменов соответствующей возрастной категории. Таким образом, Кыргызская Республика не сможет провести Игры СНГ на должном уровне в 2027 году», - рассказал посол.

После выступления представителей Казахстана и Кыргызстана Совет выступил с предложением другим государствам - участникам СНГ рассмотреть возможность проведения IV Игр стран СНГ, в том числе тем странам, которые ранее уже принимали эти мультиспортивные соревнования.

В заседании Совета также принимали участие заместитель генерального секретаря СНГ Нурлан Сейтимов, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, заместитель директора департамента образования, науки и международных отношений Минспорта РФ Евгения Павлова, замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Барауля, представители Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

III Игры стран СНГ проходят в семи городах Азербайджана и завершатся 8 октября. В программу включены состязания по 21 виду спорта, в рамках которых будет разыграно 505 комплектов медалей. Первые Игры стран СНГ прошли в Казани в сентябре 2021 года, вторые - в августе 2023 года в Беларуси.

