В TƏBİB прокомментировали смерть Джабира Иманова

29 сентября в 13:38 из Сабаильского района, с улицы Узеира Гаджибейли, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с ухудшением состояния здоровья (падением) заслуженного артиста Джабира Иманова (1976 г.р.).

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в пресс-службе TƏBİB.

«На место вызова незамедлительно была направлена бригада скорой медицинской помощи. В 13:50 бригадой скорой помощи был зафиксирован факт смерти заслуженного артиста до медицинского вмешательства», - говорится в сообщении пресс-службы TƏBİB.

