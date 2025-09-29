В Азербайджане разрабатывается чат-бот, который будет отвечать на вопросы учеников

В Азербайджане в рамках проекта «Цифровая школа» разрабатывается чат-бот, который будет отвечать на вопросы учеников.

Как сообщает АПА, об этом журналистам заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, создаваемая система будет обучена по всем учебникам и окажет поддержку школьникам, в частности по таким ключевым предметам, как азербайджанская история, азербайджанский язык и другим основным дисциплинам.

Э. Амруллаев добавил, что в новой стратегии на 2027–2030 годы особое внимание будет уделено внедрению искусственного интеллекта в образовательные программы:

«В рамках проекта также будут подготовлены учебники по предметам, связанным с экологией и изменением климата. Цель — не просто создать один учебник по каждой теме, а обеспечить интеллектуальную и образовательную поддержку по различным направлениям, соответствующим конкретной тематике».