Белый дом представил план Трампа по завершению войны в Газе

Белый дом опубликовал полноценный план Трампа по завершению конфликта в Газе.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, план урегулирования состоит из 20 пунктов. Согласно ему, Израиль выведет войска из Газы и заморозит проведение боевых действий в регионе в обмен на освобождение заложников.

Уточняется, что на освобождение заложников будет дано 72 часа после того, как Израиль признает предложенное им соглашение. Также Газа будет «избавлена от терроризма» и перестроена. ХАМАС и другие группировки должны согласиться отказаться от участия в управлении Газой, ни напрямую, ни косвенно. Региональные партнеры предоставят гарантии выполнения группировкой ХАМАС своих обязательств.

После освобождения всех заложников Израиль выпустит 250 заключенных, отбывающих пожизненные сроки, а также 1700 жителей Газы. Члены ХАМАС, согласные на разоружение и мирное сосуществование, получат амнистию. Если они пожелают покинуть регион, им будет обеспечен безопасный коридор в принимающие страны.

Также с момента принятия данного соглашения в сектор Газа немедленно начнет поступать гуманитарная помощь. Она будет доставлена и распределена без вмешательства сторон через Организацию Объединённых Наций (ООН) и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные институты, не связанные с какой-либо из сторон.

Управление Газой временно перейдет к технократическому аполитичному палестинскому комитету, ответственному за повседневное функционирование коммунальных служб и муниципалитетов для жителей Газы. Будет подготовлен экономический план по восстановлению и развитию сектора Газа, в котором будут рассмотрены многие перспективные инвестиционные предложения. Также будет создана экономическая зона с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы с участвующими странами.

Будут созданы Международные силы стабилизации, которые займутся обучением и поддержкой проверенных палестинских полицейских подразделений.

Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. В случае если ХАМАС задержит или отвергнет план урегулирования, все вышеизложенные меры будут реализованы на территориях, которые ЦАХАЛ передаст ISF. США установят диалог между Израилем и палестинцами для согласования политической перспективы мирного и процветающего сосуществования.