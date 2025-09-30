 На территории Афганистана полностью пропал интернет | 1news.az | Новости
На территории Афганистана полностью пропал интернет

First News Media00:00 - Сегодня
Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила о полном отключении интернет-соединения на территории Афганистана.

По данным организации, перебои начались утром 29 сентября и постепенно охватили все провайдерские сети.

Причиной отключения стали меры, предпринимаемые властями «Талибана» в рамках кампании по соблюдению норм «нравственности». В настоящее время также зафиксированы перебои в работе телефонной связи.

Ранее, 18 сентября, широкополосный интернет был отключён в 11 из 34 провинций страны по распоряжению лидера движения Хайбатуллы Ахундзады. Он также поручил создать новую компанию, которая будет предоставлять доступ к интернету исключительно государственным учреждениям и дипломатическим миссиям.

Ограничения уже повлияли на работу кабульского аэропорта: пассажиры из северных и западных провинций не смогли подтвердить билеты онлайн и получить другие цифровые услуги.

213

