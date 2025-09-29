Новые тарифы на проезд не коснутся этих автобусов

С 1 октября в Азербайджане будут введены новые тарифы на проезд на метро и автобусах.

Тариф за одну поездку в метро составит 60 гяпиков, а минимальный тариф на пассажирские перевозки современными маршрутами городского (пригородного), междупоселкового и пригородного автобусного сообщения, работающими только с безналичными средствами оплаты (тарифы варьируются в зависимости от расстояния) - 60 гяпиков.

«Внутри административной территории города Баку новые тарифы на городские, пригородные и межпоселковые автобусные маршруты будут применяться только к автобусам, которые работают с безналичными средствами оплаты, а также к автобусам, работающим на электричестве или сжатом природном газе (CNG)», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифрового развития и транспорта.

Подчеркивается, что на маршрутах, которые не соответствуют требованиям, изменение цен применяться не будет, отмечается, что на первоначальном этапе это изменение охватит примерно 30% существующей маршрутной сети Баку, соответствующей вышеуказанным требованиям.

В то же время изменение тарифов будет применяться на регулярных автобусных маршрутах между Баку и Сумгайытом, Баку и Абшероном, Сумгайытом и Абшероном, а также в других городах и районах. Эти изменения будут распространяться только на автобусы, которые принимают оплату безналичным способом и работают на электричестве, сжатом природном газе (CNG) или на дизельном топливе, при этом сами автобусы должны быть произведены после 1 января 2025 года.

