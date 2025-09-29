ЕС частично восстановит санкции против Ирана

Совет ЕС принял решение вслед за странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) частично восстановить санкции в отношении Ирана.

Об этом говорится в его заявлении.

«Сегодня Совет принял решение восстановить ряд ограничительных мер в отношении деятельности Ирана по распространению ядерного оружия, действие которых было приостановлено после вступления в силу Соглашения по иранской ядерной программе в 2015 году», - указано в документе. Отмечается, что решение было принято в связи с возобновлением действия санкций Совета Безопасности ООН против Ирана и задействования «евротройкой» механизма snapback.

В документе уточняется, что речь идет как о возобновлении санкций СБ ООН, так и об автономных рестрикциях со стороны Брюсселя. Комплекс мер включает запрет на въезд в ЕС для ряда лиц, заморозку активов физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет доступа в европейские воздушные гавани для иранских грузовых рейсов.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. Как заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд, санкции ООН против Ирана будут введены вновь в конце этой недели.

