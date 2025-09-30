 Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media16:30 - Сегодня
Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

30 сентября в рамках рабочего визита в Минск премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Как передает АЗЕРТАДЖ, выступив с речью, А.Асадов назвал торгово-экономическое сотрудничество основополагающим вектором взаимоотношений Азербайджана с партнерами – членами ЕАЭС. По его словам, за восемь месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана со странами – членами ЕАЭС увеличился более чем на 22%.

Премьер-министр указал на положительную динамику инвестиционного взаимодействия. «Бизнес наших партнеров из числа стран – членов ЕАЭС широко представлен во многих отраслях экономики Азербайджана», - подчеркнул он, добавив, что этому способствует надежная и прозрачная инвестиционная среда в стране.

Он также сообщил, что азербайджанские инвесторы активно реализуют в государствах – членах ЕАЭС проекты, охватывающие широкий спектр отраслей и вносящие вклад в развитие их экономик.

Премьер-министр коснулся деятельности совместных инвестиционных фондов, созданных Азербайджаном совместно с рядом партнеров из числа стран – членов ЕАЭС для обеспечения притока взаимных инвестиций в ключевые сектора экономики. «Эта инициатива уже доказала свою эффективность и открывает новые горизонты для сотрудничества».

Коснувшись сотрудничества в транспортно-транзитной сфере, А.Асадов сказал, что оно занимает особое место в повестке, поскольку именно здесь сосредоточен значительный потенциал для наращивания взаимной торговли, инвестиций и развития новых экономических возможностей.

«Располагаясь на стыке Европы и Азии и обладая современной инфраструктурой, Азербайджан стал надежным транспортно-логистическим хабом, обеспечивающим новые возможности для стран региона и наших партнеров».

Рассказав об осуществляемой Азербайджаном системной работе по модернизации транспортной инфраструктуры, премьер-министр указал на увеличение пропускной способности железной дороги Баку – Тбилиси – Карс и начало второй фазы расширения Бакинского международного морского торгового порта.

А.Асадов также подчеркнул важность Среднего коридора. «За последние три года объем грузопотока по данному коридору через Азербайджан увеличился почти на 90%, что является убедительным свидетельством роста его эффективности и востребованности».

В данном контексте премьер-министр отметил историческое значение достигнутых договоренностей о соединении основной территории Азербайджана с его неотъемлемой частью – Нахчыванской Автономной Республикой. Данные договоренности, по словам премьер-министра, создают новые условия для расширения транзитных маршрутов, укрепляя роль Азербайджана в региональной и глобальной логистике.

Глава азербайджанского правительства выразил убежденность в том, что Зангезурский коридор превратится в важный сегмент Среднего коридора, а также коридора Север – Юг.

Учитывая присутствие на заседании представителей всех пяти прикаспийских государств, в том числе представителя Ирана, А.Асадов также акцентировал внимание на вопросе обмеления Каспийского моря.

«На днях об актуальности проблемы в очередной раз упомянул Президент Азербайджана Ильхам Алиев с трибуны ООН. К сожалению, состояние окружающей среды Каспийского моря стремительно ухудшается Предотвращение возможной экологической катастрофы в Каспийском регионе требует совместных безотлагательных усилий прикаспийских стран. Оставаясь приверженным ранее достигнутым договоренностям, Азербайджан готов укреплять взаимодействие для совместного поиска решений данной проблемы», - заявил премьер-министр.

Премьер-министр также отметил антидемпинговые расследования, начатые в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Он напомнил о расследованиях в отношении товаров азербайджанского происхождения, а именно полиэтилена, полипропилена и сополимеров пропилена, а также о повторном расследовании в отношении алюминиевой ленты. Али Асадов отметил, что в случае применения антидемпинговых мер к указанным товарам общий объем экспорта Азербайджана в ЕАЭС может значительно сократиться.

«Участвующие в этом процессе азербайджанские компании открыты к сотрудничеству. Мы надеемся, что расследования будут максимально основаны на реальных фактах и что их результаты не нанесут реального ущерба торговому сотрудничеству Азербайджана со странами ЕАЭС ни на многостороннем, ни на двустороннем уровнях», - подытожил глава правительства.

Поделиться:
537

Актуально

В мире

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один ...

Политика

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной ...

Xроника

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Общество

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Политика

В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной безопасности - ФОТО

Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Дональд Трамп Ильхаму Алиеву: Я очень горжусь Вами. Вы прекрасный человек.

Ильхам Алиев обратился с призывом к международной общественности: Давайте вместе построим мир, в котором справедливость не будет избирательной

В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

Вторая Аллея шехидов переименована

Последние новости

Началась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Серджо Маттареллы один на один

Сегодня, 18:30

В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Италии Серджо Маттареллы

Сегодня, 18:26

В Минске состоялись переговоры премьер-министров Азербайджана и Беларуси - ФОТО

Сегодня, 18:15

Обсуждены азербайджано-американские отношения и вопросы региональной безопасности - ФОТО

Сегодня, 18:02

Молодые и влиятельные: Кто вошёл в TIME100 Next? – ФОТО

Сегодня, 17:35

Азербайджан завоевал три медали в стендовой стрельбе на III Играх стран СНГ

Сегодня, 17:32

Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании по туризму с Камбоджей

Сегодня, 17:30

Анару Исмаилову присвоено звание генерал-майора

Сегодня, 17:25

Стали известны даты DREAM Fest 2026 – ФОТО

Сегодня, 17:12

Военному прокурору присвоено звание генерал-майора юстиции

Сегодня, 17:00

В начале октября в Азербайджане ожидается неустойчивая погода

Сегодня, 16:55

Посла ЮАР во Франции обнаружили мертвым в Париже

Сегодня, 16:50

Обсуждены вопросы культурного сотрудничества Азербайджана с Сербией

Сегодня, 16:45

Футбольные надежды под ударом: После ареста Аднана Ахмедзаде «Марсет» отправит азербайджанских детей обратно

Сегодня, 16:36

Премьер-министр Али Асадов принял участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

Кямаля Мамедова: Критическое мышление и фактчекинг - базовые навыки XXI века - ФОТО

Сегодня, 16:15

Пашинян в ПАСЕ: Возвращение армян в Карабах нереалистично, а дискуссии на эту тему опасны

Сегодня, 16:08

Джабир Иманов похоронен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:55

Сборная Азербайджана по човгану одержала вторую победу на III Играх СНГ - ФОТО

Сегодня, 15:30

Президент Италии прибыл в Азербайджан с официальным визитом - ФОТО

Сегодня, 15:25
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30