Общество

В Баку женщина убила мужа, закопала во дворе и посадила на могиле цветы

First News Media20:20 - Сегодня
Мужчина, пропавший без вести почти год назад в Сабунчинском районе в Баку, был убит.

Как передает Qafqazinfo, об этом сообщили в МВД.

24 декабря 2024 года в полицию поступило обращение по поводу исчезновения Самира Ариф оглу Алиева (1985 г.р.).

Правоохранителями было установлено, что мужчину из охотничьего ружья застрелила его супруга Эльмира Видади гызы Ибрагимова (1986 г.р.).

Женщина похоронила мужа во дворе дома, в котором они проживали, а затем, чтобы скрыть улики, посадила на месте цветы.

Э.Ибрагимова задержана, по факту возбуждено уголовное дело.

