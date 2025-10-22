 Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России - СМИ | 1news.az | Новости
В мире

Послы ЕС согласовали 19-й пакет санкций против России - СМИ

First News Media23:40 - 22 / 10 / 2025
Послы стран Евросоюза поддержали очередной 19-й пакет ограничительных мер в отношении России.

Об этом сообщает Reuters.

Официальное подтверждение этой информации от председательства пока не поступило.

Для того чтобы пакет санкций вступил в силу, его должен утвердить Совет ЕС на уровне министров. Ожидается, что процедура утверждения состоится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в 19-й пакет санкций против России вошли торговые ограничения на сумму свыше 40 млрд евро.

