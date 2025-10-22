 Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор | 1news.az | Новости
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор

First News Media17:52 - Сегодня
Vodafone Украина, входящая в NEQSOL Holding, и Vodafone Group создадут новый черноморский цифровой коридор

Vodafone Украина, входящая в состав NEQSOL Holding, и Vodafone Group вскоре начнут строительство новой высокопроизводительной подводной кабельной системы в Черном море, которая создаст передовой цифровой коридор между Европой и Азией.

Подводная кабельная система Kardesa свяжет Болгарию, Турцию, Грузию и Украину, усиливая разнообразие цифровых маршрутов в регионе. По завершении строительства она значительно повысит надежность, устойчивость и скорость интернет-соединений для пользователей в странах присутствия, способствуя привлечению инвестиций и ускорению роста цифровых экономик.

Первое подключение запланировано в Болгарии на 2027 год, после чего последуют подключения в Турции, Грузии и Украине. Строительные работы на территории Украины будут выполняться исключительно в международно признанных безопасных зонах.

Проект будет реализован компанией Xtera, мировым лидером в области высокопроизводительных подводных решений, при общем объеме инвестиций, превышающем 100 миллионов евро. Система Kardesa добавит более 500 терабит в секунду новой пропускной способности интернета в черноморском регионе, что позволит удовлетворить стремительно растущий мировой спрос на передачу данных по мере расширения использования 5G, искусственного интеллекта (AI), потоковых сервисов и Интернета вещей (IoT).

В настоящее время подводные кабельные системы обеспечивают около 97–98% международного интернет-трафика, что делает каждый новый маршрут крайне важным для устойчивости глобальной цифровой экономики.

“Проект Kardesa представляет собой важнейший шаг вперёд на пути к созданию более взаимосвязанного и устойчивого цифрового будущего. Соединяя Европу и Азию с помощью инфраструктуры нового поколения, эта инициатива укрепляет основу для инноваций, торговли и экономического роста во всём регионе Черного моря. Мы высоко ценим наше партнерство с Vodafone Group в рамках проекта, который полностью соответствует нашей миссии, направленной на содействие технологическому прогрессу и устойчивому развитию цифровой связи”, – заявил Юсиф Джаббаров, председатель NEQSOL Holding.

NEQSOL Holding является международной группой компаний, осуществляющей деятельность в 11 странах в телекоммуникационной, энергетической, строительной, горнодобывающей и высокотехнологичной сферах. Руководствуясь стратегией инноваций и ответственного инвестирования, NEQSOL Holding обеспечивает устойчивое создание долгосрочной ценности и способствует развитию рынков своего присутствия.

